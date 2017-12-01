И других силовых ведомств.

В Екатеринбурге полиция задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в торговле поддельными удостоверениями силовиков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, с 2016 года молодой человек торговал удостоверениями МВД, СК, ФСБ, ФСО и прокуратуры. Кроме того, он обманывал покупателей автозапчастей, травматического оружия и смартфонов.

Подозреваемый создал в Интернете тематические ресурсы и разместил на них положительные отзывы от якобы благодарных людей. Общение с покупателями он поддерживал через мессенджеры WhatsАpp, Telegram и соцсети "ВКонтакте" и Instagram. Он брал 100% предоплату, после чего прекращал контакты.

По месту жительства подозреваемого изъято более 500 сим-карт, банковские карты, средства связи, бланки липовых удостоверений, печать и более 1 миллиона рублей наличными.

Следует отметить, что стоимость одного фальшивого документа - от 18 до 50 тысяч рублей. Без спецоборудования и навыков крайне сложно отличить подделку от оригинала.

Молодой человек во всем сознался и написал явку с повинной. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, просят позвонить по телефону: 8(343) 297-56-33.