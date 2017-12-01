Подозревают следователи.

В жилом доме в Оше (Киргизия) нашли тело 13-летнего мальчика. На теле ребенка обнаружили много синяков и других следов насилия. Соседи погибшего сообщили Sputnik, что отец школьника часто избивал сына.

Труп обнаружили в ночь на 1 декабря. По показаниям, которые дали правоохранителям люди, знакомые с семьей, отец мальчика бил его. Сейчас мужчина взят под стражу, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Назначена судебно-медицинская экспертиза.