И готовится передать материалы в суд.

Следователи предъявили окончательное обвинение водителю грузовика, который протаранил поезд в Югре. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы передадут в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Авария произошла 9 сентября 2017 года на 901-м километре перегона Мегион - Нижневартовск. На Мыхпайском переезде грузовик Iveco протаранил поезд "Адлер - Нижневартовск". Травмы получили 20 человек. Спустя некоторое время двое пострадавших скончались в больнице.

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