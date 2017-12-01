Замначальника челябинского СИЗО будут судить за взятку в 3 миллионаСегодня в 16:52
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За роскошные условия для зэка.
В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении замначальника СИЗО-3, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.
По версии следствия, с сентября 2016-го по август 2017 года обвиняемый получил от жены осужденного 3,2 миллиона рублей за общее покровительство, а также за создание благоприятных условий содержания в СИЗО. Женщина переводила по 65 тысяч рублей дважды в неделю.
После получения денег обвиняемый перевел арестанта в лучшую камеру, снабдил средствами связи, алкоголем и другими запрещенными предметами. Кроме того, он регулярно сообщал об обысках и проверках, а также помогал организовывать ежедневные свидания с интересующими лицами.
Замначальника задержали в августе 2017 года сотрудники регионального УФСБ при передаче очередной партии денег.
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