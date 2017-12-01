Ему продлили арест.

15 декабря 2017 года Железнодорожный райсуд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении поджигателя ККТ "Космос" Дениса Мурашова. Заседание начнется в 10 часов и будет проходить в закрытом режиме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.

Сегодня Мурашову продлили арест до 9 января 2018 года.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Обвиняемый на УАЗе въехал во входную группу кинотеатра. Затем он вышел из машины и поджег ее. Ущерб от действий Мурашова оценили в 20 миллионов рублей.

Сам обвиняемый заявляет, что таким образом протестовал против показа кинофильма "Матильда". Экспертиза признала его невменяемым. Ирбитчанина просят направить на принудительное лечение в психбольницу.

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