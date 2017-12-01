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Облсуд отменил приговор смотрителю екатеринбургского кладбищаСегодня в 17:52

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Дело вернули в прокуратуру.

1 декабря 2017 года Свердловский облсуд отменил приговор бывшему смотрителю Широкореченского кладбища Александру Филонову. Дело будет возвращено прокурору для устранения недостатков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. О каких именно недостатках идет речь не уточняется.

Ранее Верх-Исетский суд признал Филонова виновным в получении взяток. Он брал деньги за бесплатную услугу - предоставление мест под захоронения. Участки он продавал по цене от 30 до 100 тысяч рублей.

В середине сентября Филонова отправили в колонию строгого режима на 10 лет, а также выписали 9-миллионный штраф.

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