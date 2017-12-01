В доход государства.

Суд арестовал имущество арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко на сумму более 9 миллиардов рублей. Таким образом был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ, пишут федеральные СМИ.

Следует отметить, что в пользу государства обращены 27 объектов недвижимости в элитных районах Москвы (квартиры и машиноместа), 4 дорогие иномарки, а также деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.

Как ранее писало "Уралинформбюро", Захарченко задержали 9 сентября 2016 года, а на следующий день заключили под стражу. Ему вменяется три статьи УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" и "Получение взятки". Дело ведет Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Ожидается, что обвинение в окончательной редакции полковнику предъявят в январе 2018 года.

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