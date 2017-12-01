В ИК особого режима.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над пятью детьми. Он проведет 17 лет в колонии особого режима с ограничением свободы 1 год. Кроме того, он будет наблюдаться у психиатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступления были совершены в феврале и сентябре 2016 года. Четверо потерпевших не достигли 14-летнего возраста.