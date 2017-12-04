Не стерпев оскорблений.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего югорчанина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья отцу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел в сентябре 2017 года на дачном участке. Пьяный мужчина начал оскорблять сына-подростка и высказывать претензии в его адрес. Не выдержав нападок, юноша дважды ударил отца палкой по голове. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Подросток вину признал и раскаялся в содеянном.

Следует отметить, что юноша воспитывается в многодетной семье. При этом условия жизни признаны неудовлетворительными: глава семейства часто выпивает, ранее он был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Следствие полагает, что дети находились в социально-опасном положении. При этом органы системы профилактики не уделяли достаточного внимания семье. Главе города и начальнику территориального подразделения ОВД внесены представления об устранении нарушений.