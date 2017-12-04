×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


17-летний югорчанин едва не отправил отца на тот светСегодня в 11:03

  • Текст

Не стерпев оскорблений.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего югорчанина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья отцу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел в сентябре 2017 года на дачном участке. Пьяный мужчина начал оскорблять сына-подростка и высказывать претензии в его адрес. Не выдержав нападок, юноша дважды ударил отца палкой по голове. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Подросток вину признал и раскаялся в содеянном.

Следует отметить, что юноша воспитывается в многодетной семье. При этом условия жизни признаны неудовлетворительными: глава семейства часто выпивает, ранее он был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Следствие полагает, что дети находились в социально-опасном положении. При этом органы системы профилактики не уделяли достаточного внимания семье. Главе города и начальнику территориального подразделения ОВД внесены представления об устранении нарушений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×