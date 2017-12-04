Он был пьян.

В Нижневартовске задержали 56-летнего мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета во дворе дома на улице Героев Самотлора.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО-Югра, инцидент произошел 1 декабря 2017 года. Выстрелы услышал находящиеся неподалеку бойцы Росгвардии. Прибыв на место, они увидели пьяного стрелка. Его задержали. Пострадавших нет.

В настоящее время проводится проверка.