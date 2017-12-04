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С 3-летним шадринцем расправилась подруга материСегодня в 11:19

  • Текст

Ее арестовали.

Стали известны подробности жестокой расправы с 3-летним мальчиком в Шадринске. Ребенка до смерти избила подруга его матери, в квартире которой временно проживала семья погибшего.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, подозреваемая била мальчика в четыре дня, с 25 по 28 ноября, пока его мать была на работе. Женщина наносила удары по голове, из-за которых ребенок падал на пол. В конечном счете малыш скончался.

Злоумышленницу задержали 29 ноября. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Она заключена под стражу.

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