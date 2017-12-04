В Казахстане.

Правоохранители завершили расследование загадочной смерти жены казахстанского полицейского и двух его дочерей. Следователи пришли к выводу, что супруга сотрудника органов сначала убила 10-летнюю девочку и 8-месячную малышку, а затем совершила самоубийство, передает "Уралинформбюро".

Трагедия произошла 10 августа 2017 года в селе Улкен Нарын (Катон-Карагайский район). Вернувшись с работы, местный полицейский обнаружил тела членов своей семьи, пишет YK-news.

Сыщики расследовали "убийство двух и более лиц", за ходом дела следила прокуратура. Однако односельчане предполагали, что женщина могла сама зарезать детей, после чего совершить суицид.

Это подтвердило и расследование. Правоохранители выяснили, что супруга полицейского действительно лишила жизни дочерей и себя. Уголовное дело закрыли.