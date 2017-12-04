И покончил с собой.

В ночь на 3 декабря житель Кыштыма в пылу ссоры зарезал жену и покончил с собой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по городу, в день трагедии супруги выпивали. О случившемся сообщила в полицию сестра погибшей, которая находилась у них в гостях. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным местных СМИ, в роковой день супруги отмечали новоселье. В соседней комнате спал их сын-подросток, он не слышал шума. Известно, что погибшая работала завучем в местной школе.