За наркоторговлю.

Суд вынес приговор 27-летнему уральскому актеру Дмитрию Бушину, признав его виновным в наркоторговле. Мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима, передает "Уралинформбюро".

Бушина задержали 26 мая 2017 года в Москве на улице Трифоновской. По данным "Московского комсомольца", находившимся поблизости полицейским показалось странным поведение мужчины: он стоял около подъезда и испуганно озирался по сторонам. На вопрос, есть ли у него запрещенные вещества, актер выдал правоохранителям 9 свертков с мефедроном. Кроме того, он показал, где сделал закладки.

Бушин родом из Нижнего Тагила. Он перебрался в столицу в 2011 году, чтобы сниматься в сериалах. После эпизодического участия в "Интернах" и "Универе" актерской работы стало мало. Из-за нехватки денег свердловчанин начал подрабатывать таксистом, а затем решил стать наркокурьером.