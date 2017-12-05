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Уральского актера отправили на 8 лет за решетку 04 декабря в 12:59

За наркоторговлю.

Суд вынес приговор 27-летнему уральскому актеру Дмитрию Бушину, признав его виновным в наркоторговле. Мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима, передает "Уралинформбюро".

Бушина задержали 26 мая 2017 года в Москве на улице Трифоновской. По данным "Московского комсомольца", находившимся поблизости полицейским показалось странным поведение мужчины: он стоял около подъезда и испуганно озирался по сторонам. На вопрос, есть ли у него запрещенные вещества, актер выдал правоохранителям 9 свертков с мефедроном. Кроме того, он показал, где сделал закладки.

Бушин родом из Нижнего Тагила. Он перебрался в столицу в 2011 году, чтобы сниматься в сериалах. После эпизодического участия в "Интернах" и "Универе" актерской работы стало мало. Из-за нехватки денег свердловчанин начал подрабатывать таксистом, а затем решил стать наркокурьером.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
просто интересно, он везде так около подъездов отирался? 04 декабря в 17:04

чёй-то похожее в таком же колпаке и с похожим фейсом около нашего подъезда тусовалось, может и было то самое оно?

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