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Тюменец сел на 10 лет за убийство приятеля04 декабря в 14:00

  • Текст

Его отправили в ИК особого режима.

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Абатского района, признав его виновным в убийстве знакомого. Он проведет 10 лет в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление совершено в ночь на 18 июля 2017 года в одном из домов по улице 9 Мая села Абатское. Двое ранее судимых мужчины повздорили, и осужденный дважды ударил ножом 50-летнего хозяина дома. Затем злоумышленник рассказал о случившемся знакомому полицейскому.

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