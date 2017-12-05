Преступника нашли за решеткой.

Сыщики Сургута раскрыли тяжкое преступление, совершенное в апреле 2014 года. Тогда на 22-летнюю девушку в школьном дворе изнасиловали двое неизвестных. Задержать преступников по горячим следам не удалось.

"В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс экспертиз, в числе которых генетическая, которая позволила установить ДНК-профиль лиц, совершивших преступление", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

В 2017 году одного из злоумышленников нашли. 27-летний мужчина отбывает наказание за другое изнасилование. Его подельника продолжают искать.