Травившей детей крысиным ядом свердловчанке светит максимальный срок04 декабря в 15:20
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Прокурор просит 20 лет.
В ходе судебных прений 4 декабря прокурор попросил 20 лет лишения свободы для жительницы Свердловской области, обвиняемой в убийстве двух своих детей.
Предположительно, женщина давала сыновьям крысиный яд. Один из них скончался в 2006 году в возрасте восьми месяцев, второй дожил до двух лет и умер в 2015-м, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.
В 2015 году свердловчанка привлекла внимание правоохранительных органов, когда не захотела оставить на лечение своего третьего сына. Состояние здоровья мальчика вызывало опасение у медиков. Как выяснилось, мать систематически давала ребенку препарат, содержащий компоненты крысиного яда. Дозировка в 30 раз превышала дозу для ребенка.
Было возбуждено уголовного дела по статье "Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего". В ходе проверки выяснилось, что ранее при похожей симптоматике скончались двое детей этой женщины. Было возбуждено еще одно дело по статье "Убийство двух малолетних лиц". Для экспертизы тела мальчиков были эксгумированы.
Приговор будет оглашен 8 декабря в 16.00.
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