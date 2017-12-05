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Прокурор запросил для Улюкаева 10 лет колонии04 декабря в 15:24

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И лишения госнаград.

Гособвинение запросило для экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Также прокурор просит лишить бывшего чиновника госнаград и права занимать государственные должности и работать в госкомпаниях, пишут федеральные СМИ.

В настоящее время продолжаются прения сторон. Слово взяла сторона защиты.

Как ранее писало "Уралинформбюро", Улюкаева обвиняют во взяточничестве. По данным следствия, он получил 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" за одобрение покупки 50% акций "Башнефти". Экс-министр вины не признает.

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