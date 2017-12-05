Но им ограничили свободу.

4 декабря Кетовский райсуд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в осквернении могилы. Мужчинам 23 и 30 лет ограничили свободу на 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено в августе 2017 года. Пьяные зауральцы проникли на кладбище села Менщиково, раскопали могилу 17-летней девушки (умерла в 2012 году) и сожгли ее останки. Один из подсудимых сделал селфи на месте преступления и выложил его в соцсети.

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