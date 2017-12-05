У него изъяли 25 кило марихуаны.

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале по подозрению в производстве и сбыте наркотиков задержали 34-летнего местного жителя. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

При досмотре машины екатеринбуржца полицейские обнаружили три свертка с марихуаной (87,4 грамма). Выяснилось, что в течение нескольких лет задержанный выращивал коноплю в небольшом помещении, пристроенном к гаражу его дома в центре города. Покупатели приезжали за наркотиком сами.

Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили 25 килограммов марихуаны.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО.