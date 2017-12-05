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Екатеринбургские адвокат и бизнесмен вывели за рубеж 1,5 миллиарда04 декабря в 18:13

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Их отправили в колонию.

Суд вынес приговор 43-летнему адвокату из Екатеринбурга и 34-летнему директору частной организации, признав их виновными в незаконном переводе российской валюты на счета зарубежных банков. Юриста отправили в ИК общего режима на 5 лет и 3 месяца, его подельник проведет там же 5 лет и 1 месяц. Обоих взяли под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в 2013 году сообщники перевели со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, более 1,5 миллиарда рублей на счета банков Латвии и Гонконга.

По легенде, средства шли на поставку строительного оборудования. Фиктивные договоры заключались с организациями, зарегистрированными в Великобритании и КНР. Указанные фирмы фактически не занимались коммерческой деятельностью, а их учредителями были граждане стран, имеющих статус офшорных зон - республики Панама и Белиза.

С каждой незаконной банковской операции мужчины получали не менее 0,65% от ее объема.

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