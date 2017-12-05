СКР ищет других виновных.

В деле о гибели людей под завалами на Екатеринбургском заводе имени Калинина появилось трое обвиняемых. Им вменяют причинение смерти по неосторожности четырем лицам и причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Производственное здание на ЗиКе обрушилось днем 9 ноября 2016 года. Четверых мужчин придавило насмерть, 14 человек были госпитализированы. Спустя некоторое время был задержан один из предполагаемых виновников трагедии – 43-летний директор двух фирм, ремонтировавших кровлю цехов.

В ходе расследования выяснилось, что с июля 2010 по июнь 2016 года заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов завода не принимал мер для контроля технического состояния строительных конструкций корпуса. А с июня по ноябрь 2016 года два руководителя и директор стройфирм организовали ремонт. При этом был допущен ряд нарушений, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса. Все это в совокупности привело к трагедии.

"Расследование продолжается, проводятся экспертизы. Следствие будет давать оценку действиям других причастных. То есть, круг обвиняемых будет расширен", - добавили в следственном комитете.

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