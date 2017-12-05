×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В трагедии на екатеринбургском ЗиКе обвинили трех человек04 декабря в 18:29

  • Текст

СКР ищет других виновных.

В деле о гибели людей под завалами на Екатеринбургском заводе имени Калинина появилось трое обвиняемых. Им вменяют причинение смерти по неосторожности четырем лицам и причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Производственное здание на ЗиКе обрушилось днем 9 ноября 2016 года. Четверых мужчин придавило насмерть, 14 человек были госпитализированы. Спустя некоторое время был задержан один из предполагаемых виновников трагедии – 43-летний директор двух фирм, ремонтировавших кровлю цехов.

В ходе расследования выяснилось, что с июля 2010 по июнь 2016 года заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов завода не принимал мер для контроля технического состояния строительных конструкций корпуса. А с июня по ноябрь 2016 года два руководителя и директор стройфирм организовали ремонт. При этом был допущен ряд нарушений, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса. Все это в совокупности привело к трагедии.

"Расследование продолжается, проводятся экспертизы. Следствие будет давать оценку действиям других причастных. То есть, круг обвиняемых будет расширен", - добавили в следственном комитете.

Ранее по теме:
Екатеринбургский ЗиК начал "аварийные" выплаты сотрудникам
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×