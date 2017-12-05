Ради наживы.

42-летнего жителя поселка Каргаполье арестовали по подозрению в убийстве 84-летней женщины. Ему предъявлено обвинение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено еще 21 ноября 2017 года. Злоумышленник пришел домой к потерпевшей и нанес ей множественные удары кирпичом и ножом. Пенсионерка скончалась на месте. Нападавший похитил серьги убитой и 7 000 рублей. Затем он запер дом на замок и скрылся.

Его задержали 1 декабря. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.