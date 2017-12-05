Купленных для ЕГЭ.

В Металлургический райсуд Челябинска передано уголовное дело в отношении 36-летнего экс-сотрудника "Ростелекома". Его обвиняют в мошенничестве и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноураьской прокуратуры.

По данным следствия, в 2014-2015 годах подсудимый установил и поставил на обслуживание в 16 школ Челябинска 260 ноутбуков Lenovo. Они были нужны для организации видеонаблюдения во время ЕГЭ.

Затем мужчина изготовил недостоверные гарантийные письма от руководства компании. В них говорилось о том, что ноутбуки необходимо сдать для технического обслуживания. Получив компьютерную технику, мужчину сдал ее в ломбард.

В марте 2017 года работодатель дал обвиняемому еще 15 ноутбуков для организации подготовки ЕГЭ. Он похитил и эту технику. В общей сложности школам Челябинска причинен ущерб на 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, в апреле 2017 года злоумышленник похитил на работе мониторы и системные блоки. Ущерб оценили в 280 тысяч рублей.