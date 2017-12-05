Вердикт вынесли пятерым членам ОПГ.

Суд вынес приговор пятерым жителям Кондинского района в возрасте от 17 до 24 лет, которые жестоко избили полицейского. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в побоях, незаконном лишении свободы, мошенничестве, вымогательстве, применении насилия в отношении представителей власти. Злоумышленники получили реальные сроки, один из них отделался принудительными работами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

По данным следствия, двое подсудимых вступили в сговор в 2015 году. Они вымогали деньги у бизнесменов под угрозой насилия и уничтожения имущества. Кроме того, они принуждали сироту из Кондинского района оформлять на себя кредиты и передавать деньги им.

Утром 1 января 2017 года в поселке Междуреченский пьяные обвиняемые поругались с женщиной и тремя мужчинами. Молодые люди избили оппонентов. На место прибыли сотрудники ППС, но приятели сначала не реагировали на требования полицейских, а затем поколотили стражей порядка.

Предупредительные выстрелы в воздух не остановили нападавших. Трое из них затащили полицейского в свою машину. В салоне тронувшегося авто они жестокого избили стража порядка. Потерпевшего спасли подоспевшие коллеги. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

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