В огне погиб и их отец.

По факту гибели четырех человек на пожаре в селе Новоипатово возбуждено уголовное дело по статье "Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла ранним утром 5 декабря 2017 года на улице Новой. Сгорел двухэтажный панельный частный дом, в котором проживала семья из 6 человек. В огне погибли трое детей (15-летняя девочка, мальчики 1 года и 13 лет) и их 33-летний отец. Двух женщин 32 и 56 лет госпитализировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрического счетчика.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

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