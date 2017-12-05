×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трое молодых южноуральцев изнасиловали 67-летнюю пенсионеркуСегодня в 11:14

  • Текст

И обчистили ее квартиру.

В Аргаяшском районе трое молодых людей ворвались в дом 67-летней пенсионерки, изнасиловали ее и обчистили квартиру.

Как рассказал "Уралинформбюро" следователь СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Роман Поляков, преступление было совершено в ночь на 2 декабря. В надругательстве принимали участие двое непрошеных гостей. Злоумышленники забрали из дома деньги, бытовые приборы и продукты на общую сумму около 16 тысяч рублей.

В настоящее время двое подозреваемых задержаны, один из них признал вину. Третьего злоумышленника ищут.

Уголовное дело возбуждено по статьям "разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище" и "изнасилование, совершенное группой лиц".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×