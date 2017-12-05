И обчистили ее квартиру.

В Аргаяшском районе трое молодых людей ворвались в дом 67-летней пенсионерки, изнасиловали ее и обчистили квартиру.

Как рассказал "Уралинформбюро" следователь СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Роман Поляков, преступление было совершено в ночь на 2 декабря. В надругательстве принимали участие двое непрошеных гостей. Злоумышленники забрали из дома деньги, бытовые приборы и продукты на общую сумму около 16 тысяч рублей.

В настоящее время двое подозреваемых задержаны, один из них признал вину. Третьего злоумышленника ищут.

Уголовное дело возбуждено по статьям "разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище" и "изнасилование, совершенное группой лиц".