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Прокурор просит "закрыть" экс-главу Камышлова на 7 летСегодня в 13:17

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И заставить его возместить 18 миллионов.

В суде стартовали прения сторон по делу экс-главы Камышловского городского округа Михаила Чухарева, обвиняемого в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Гособвинение запросило для него 7 лет лишения свободы с возмещением ущерба в размере свыше 18 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2013 года горадминистрация заключила с частной компанией контракт на строительство малоэтажек по программе переселения из аварийного жилья. Для финансирования были привлечены деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. Когда истек срок контракта, оказалось, что многие работы не выполнены. В квартирах не было пола, дверей, электроснабжения, отделки стен. Не благоустроили и придомовую территорию. Кроме того, отсутствовала часть домового оборудования.

В 2015 году администрация подписала договоры с другими компаниями, чтобы устранить недоработки. Муниципальному образованию был нанесен ущерб на сумму более 18,3 миллиона рублей.

На имущество Чухарева наложен арест.

Прения сторон продолжатся 7 декабря. Выступит сторона защиты.

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