В миллион рублей.

5 декабря Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор начальнику Октябрьского районного отдела судебных приставов Ирине Грищенко, признав ее виновной в получении взятки в 1 миллион рублей. Она проведет 7 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В производстве Октябрьского райотдела судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании с нее 20 миллионов рублей. Женщина предложила Грищенко миллион за то, чтобы та прекратила производство. Когда последняя согласилась, должница написала заявление в УФСБ.

В начале октября 2016 года взятка была передана посреднику - подчиненному Грищенко. Тот отдал деньги подсудимой. Женщину задержали с поличным.

Судебный пристав-исполнитель, выступающий в роли посредника, избежал уголовного преследования благодаря помощи в раскрытии преступления.