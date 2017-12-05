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В Югре ищут убийцу двух охотниковСегодня в 13:59

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Трупы нашли в сгоревшей избушке.

4 декабря в Кондинском районе на территории Леушинского лесничества сгорела охотничья избушка. На пепелище нашли останки двух мужчин с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Личности убитых установлены - это жители поселка Мортка 34 и 45 лет. Один из них является владельцем избушки.

В настоящее время ведется розыск преступника.

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