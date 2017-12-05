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Облсуд оставил владельца Ашинского химзавода за решеткойСегодня в 14:17

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На пять лет.

Челябинский облсуд оставил без изменения приговор по делу экс-владельца Ашинского химического завода, бывшего депутата южноуральского парламента Валерия Алешкина. Он останется в колонии общего режима на пять лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Ашинский горсуд признал Алешкина виновным в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По данным следствия, в 2008-2011 годах он похитил у иностранных контрагентов завода более 12 миллионов рублей. Кроме того, Алешкин выводил активы завода через подконтрольные ему предприятия. В результате по заявлению "Газпром межрегионгаз Челябинск" (ныне "НОВАТЭК-Челябинск") химзавод был признан банкротом.

Причиненный вред организациям-кредиторам и государству оценили в 260 миллионов рублей.

Осужденный обжаловал приговор, настаивая на невиновности. Однако облсуд оставил его жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

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