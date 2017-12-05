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Пятеро таджиков отправились за решетку за убийство бизнесмена в ЧелябинскеСегодня в 15:31

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Ради денег.

Челябинский облсуд 5 декабря вынес приговор пятерым таджикам, признав их виновными в убийстве бизнесмена, разбое, вымогательстве и угоне. Один из них проведет 19,5 лет в колонии строгого режима, остальным дали от 8 до 9 лет ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2016 года сообщники решили ограбить знакомого предпринимателя - их земляка. Коммерсанта пригласили в гости в квартиру на Комсомольском проспекте, сковали руки бизнесмена наручниками, обмотали ноги скотчем, а на голову надели наволочку. Угрожая убийством, злоумышленники потребовали у пленника 3 миллиона рублей. Также они угнали его Hyundai ix35, в котором нашли более 1,8 миллиона рублей.

На следующий день один из преступников узнал, что родственники предпринимателя обратились в полицию. Испугавшись, он задушил потерпевшего полиэтиленовым пакетом. Труп подельники спрятали в Каштакском бору.

Суд также взыскал со всех потерпевших 82,3 тысячи рублей в счет возмещения морального ущерба, а с совершившего убийство таджика по 500 тысяч рублей в пользу каждого истца (2 сыновей, 4 дочерей и жены).

Ранее по теме:
В Челябинске пятерых таджиков будут судить за убийство бизнесмена

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