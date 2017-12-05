И отправился в колонию.

25-летний Житель Добрянки проведет четыре года в колонии общего режима за избиение своей сожительницы. В ходе одной из драк девушка лишилась глаза. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Добрянского районного суда.

Мужчина ранее был неоднократно судим. Он выплатил 200 000 рублей потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.