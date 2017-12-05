В дело вмешался СКР.

В Югре полностью погашена задолженность перед 789 работниками ООО "Югорскремстройгаз". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СКР.

Проблема задержки заработной платы и других обязательных выплат на этом предприятии неоднократно становилась предметом внимания правоохранительных и надзорных органов, отметили в ведомстве.

В октябре 2015 года в отношении организации была введена процедура наблюдения. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. При этом по состоянию на 31 октября 2017 сумма задолженности, образовавшейся перед работниками, превысила 128 миллионов рублей.

Несмотря на погашение долгов, расследование соответствующего уголовного дела продолжается.