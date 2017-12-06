С поличным.

Челябинские следователи предъявили обвинение директору филиала ФГУП "Экран" Эдуарду Степанову. Южноуралец обвиняется в получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в ноябре 2017 года в Златоусте Степанов потребовал от руководителя одной из фирм взятку в размере 400 тысяч рублей за возмещение коммерческой организации затрат на капитальный ремонт арендованных помещений. Предполагаемый мздоимец был задержан при передаче 200 тысяч рублей сотрудниками регионального УФСБ России.

В настоящее время Степанов находится под домашним арестом.