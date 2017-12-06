И его заместителя.

В Москве задержали начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура. Их подозревают в трех эпизодах хищения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, полицейские провернули махинации при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Они, по версии следователей, лоббировали заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными их знакомому компаниями. Ущерб оценивается в 80 миллионов рублей. Следователи провели обыски в их рабочих кабинетах и по месту жительства.

В ближайшее время Гришину и Мазуру будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос о мере пресечения.

Следует напомнить, что в настоящее время под следствием находится еще один высокопоставленный полицейский МВД России - бывший врио начальника входящего в главк управления "Т" Дмитрий Захарченко. Полковнику вменяют три статьи УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" и "Получение взятки". Его задержали 9 сентября 2016 года, а на следующий день заключили под стражу.

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