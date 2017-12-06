×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Москве повязали главу экспертно-криминалистического центра МВД Сегодня в 09:26

  • Текст

И его заместителя.

В Москве задержали начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура. Их подозревают в трех эпизодах хищения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, полицейские провернули махинации при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Они, по версии следователей, лоббировали заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными их знакомому компаниями. Ущерб оценивается в 80 миллионов рублей. Следователи провели обыски в их рабочих кабинетах и по месту жительства.

В ближайшее время Гришину и Мазуру будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос о мере пресечения.

Следует напомнить, что в настоящее время под следствием находится еще один высокопоставленный полицейский МВД России - бывший врио начальника входящего в главк управления "Т" Дмитрий Захарченко. Полковнику вменяют три статьи УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" и "Получение взятки". Его задержали 9 сентября 2016 года, а на следующий день заключили под стражу.

Также по теме:
Суд забрал у полковника Захарченко 9 миллиардов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×