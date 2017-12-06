И покалечил мужчину.

В Алма-Ате ищут убийцу-потрошителя, который жестоко расправился с двумя женщинами. Еще один человек, предположительно пострадавший от его рук, находится в реанимации.

Как сообщает телеканал KTK, разыскивать подозреваемого в тяжком преступлении начали 4 декабря. При этом подробности дела не сообщаются до сих пор.

По словам соседки погибших женщин, у одной из жертв насчитали 30 ножевых ранений, у другой – 10. Кроме того, им вырезали внутренние органы.

"Я не могу говорить. Мне страшно. У меня ребенку 13 лет. Моя дочка в школу ездит каждый день. Не дай Бог, с ней что-нибудь случится. Завтра похороны. В закрытых гробах", — цитирует женщину телеканал. Соседи уверены, что несчастных лишил жизни садист. Также они считают, что погибших сначала пытали, передает "Уралинформбюро".

По некоторым данным, в преступлениях подозревают 34-летнего местного жителя.

Оперативно получить комментарий в городском департаменте внутренних дел не удалось.