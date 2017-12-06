Из-за очистных сооружений.

В отношении главы сельского поселения Каменное (Октябрьский район) Юлии Шпирналь возбудили второе уголовное дело по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры, в декабре 2016 года в бюджет поселения поступило более 22 миллионов рублей на капремонт водоочистной станции. Подрядчиком было выбрано ООО "Инновационные технологии". Однако на момент предоставлении субсидии водоочистное оборудование на территории Каменного отсутствовало, и ремонт был невозможен. Несмотря на это, Шпирналь перевела деньги подрядчику.

В июне 2017 года в отношении чиновницы возбудили дело по статье "Превышение должностных полномочий".