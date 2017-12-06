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В Сургуте братья напали с ножом на таксистаСегодня в 11:33

  • Текст

И угнали его машину.

Вечером 5 декабря в Сургуте на улице Игоря Киртбая пассажиры такси напали на водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, таксист подвозил двух пьяных мужчин от СОТ "Победит". В пути злоумышленники избили водителя, пырнули его ножом в шею и угнали машину.

Потерпевшего доставили в больницу. Нападавших задержали в Нефтеюганском районе спустя некоторое время. Ими оказались братья 29 и 32 лет.

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