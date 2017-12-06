Несколько лет.

Экс-директор талгарской школы (Казахстан) получил срок за надругательство над сыном. Алмаатинский облсуд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего, а также в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, бывший директор школы развращал сына несколько лет.

Мужчина получил 16 лет колонии максимальной безопасности. Также ему пожизненно запрещено работать с детьми.