Агрессоры не признают вину.

В Оше избили до смерти 17-летнего первокурсника медицинского колледжа. Шестеро подозреваемых уже находятся в СИЗО: они арестованы на два месяца, сообщает Sputnik.

По версии задержанных, 2 декабря около полуночи погибший студент-медик пришел к ним пьяным и спровоцировал ссору, после чего завязалась драка. Свою вину в гибели молодого человека они не признают, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Четверо из шести задержанных – студенты, им от 16 до 25 лет.