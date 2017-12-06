Из Зауралья.

В Заводоуковский райсуд передано уголовное дело в отношении семьи из Кургана - отца, сына и их родственника. Они обвиняются в краже и покушении на кражу лошадей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры, с августа 2015-го по март 2017 года мужчины похитили 22 коня. От их действий пострадали семь сельхозпредприятий и один глава фермерского хозяйства. Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей.

Злоумышленники попались в ночь на 8 мая 2017 года. На ГАЗели и ВАЗе они прибыли в Заводоуковский район. Отец с родственником проникли на ферму, обуздали трех лошадей и жеребенка, выгнав животных из загона. В кустах их ждал сообщник.

По пути самый старший конокрад вспомнил, что забыл на месте происшествия пилку по металлу. Вернувшись за ней, он увидел сторожей. Те, обнаружив пропажу животных, вызвали полицию.

Злоумышленники отпустили лошадей, чтобы их не поймали с поличным. Они сели в машине и поехали домой. Однако на дроге их встретили стражи порядка. Во время проверки документов один из инспекторов заметил в салоне две узды. А при осмотре машины он увидел, что она приспособлена для перевозки скота.

В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.