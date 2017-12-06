Он раскаялся.

В Екатеринбурге задержали лжеминера, который сообщал о бомбах на вокзалах. Им оказался 33-летний безработный местный житель.

Мужчина позвонил в полицию вечером 29 ноября 2017 года. Он сообщил о готовящихся терактах на территории Северного и Железнодорожного вокзалов. Силовики обыскали здания и прилегающую территорию, но ничего не обнаружили.

В настоящее время задержанный дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что в тот день выпивал, что и послужило причиной необдуманного поступка.

"В отношении подозреваемого сотрудниками полиции из подразделения дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 3 лет лишения свободы. До судебного разбирательства в отношении "шутника" избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.