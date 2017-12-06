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В Екатеринбурге братья-мигранты отправились за решетку за покушение на убийствоСегодня в 13:46

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Соотечественника.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум 25-летним братьям-мигрантам, признав их виновными в покушении на убийство соотечественника. Бахриддин Кодиров проведет 11 лет в колонии строгого режима, Фахриддин - 10 лет и 6 месяцев. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе городского УМВД. Их сообщник находится в розыске.

По данным следствия, братья заранее спланировали преступление. Некоторое время они следили за 30-летним знакомым. Около полуночи 23 июля 2016 года они на своей Daewoo Nexia заблокировали машину потерпевшего, которая отъезжала от кафе на Стрелочников.

Мигранты избили мужчину, ударили его ножом и вывезли на его же машине в лес в районе Новомосковского тракта. Там продолжилось избиение. В завершение один из них вонзил нож в шею жертвы. Посчитав, что мужчина скончался, злоумышленники покинули место расправы.

Однако потерпевший пришел в себя и смог выйти на дорогу. Там его обнаружили проезжавшие автомобилисты. Мужчину госпитализировали, и он рассказал о случившемся.

Осужденные также выплатят потерпевшему по 335 тысяч рублей.

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