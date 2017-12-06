За оскорбление отца.

Гражданин Узбекистана отправится в колонию строгого режима за убийство родственника. Рамонский райсуд Воронежской области установил, что злоумышленник забил погибшего арматурой.

Инцидент произошел 3 мая 2017 года. В тот вечер мужчины выпивали на стройплощадке, а затем поссорились: родственник оскорбил отца узбекистанца.

Тогда мигрант схватил кусок арматуры, лежащей на земле, и нанес собутыльнику шесть ударов по голове и несколько - по рукам и шее. Пострадавший скончался на месте: медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму с множеством осложнений.

Чтобы скрыть следы, пьяный узбекистанец перетащил тело в ров у фундамента строящегося здания, а также вытащил у погибшего документы, деньги и дешевый телефон. Имущественный ущерб сыщики оценили в 4 600 рублей.

Права, миграционную карту и патент родственника убийца сжег, а паспорт порвал и выбросил в мусорный бак на трассе.

В пресс-службе суда сообщили "Уралинформбюро", что свою вину мужчина полностью признал. В результате ему назначили 7 лет колонии строгого режима и штраф в 50 000 рублей.

Также в пользу родственников погибшего с иностранца взыскали 500 000 рублей компенсации морального вреда.