Пропитанная потом.

Суд вынес приговор 24-летнему жителю Красноуфимска, признав его виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней и насильственных действиях, причинивших боль. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 27 ноября 2013 года в районе железнодорожных путей на улице Пугачева. Молодой человек напал на 13-летнюю девочку и ее 12-летнего брата, которые возвращались домой от бабушки по малолюдной тропе. Дети рассказали, что навстречу им быстро шел прохожий, от которого сильно пахло алкоголем. Он сдавил школьникам шеи. Девочка попыталась сбежать, но упала. Нападавший попытался ее изнасиловать, но брат потерпевшей оттолкнул его и стал звать на помощь, а девочка укусила злоумышленника за палец.

На детский крик прибежали двое прохожих. Завидев их, преступник сбежал в неизвестном направлении. Прибывшие на место криминалисты обнаружили спортивную шапку злоумышленника и четкие следы обуви.

Спустя некоторое время был задержан подозреваемый - ранее судимый за разбой местный житель. Он всячески отрицал свою вину. Однако экспертиза показала, что на найденной шапке потожировые выделения и ДНК задержанного. Также доказано, что следы на месте происшествия оставлены обувью злоумышленника. Выдал педофила и след от укуса девочки.

В конечном счете преступник признал вину. Он заявил, что хотел лишь напугать детей, чтобы они не ходили одни по ночам.