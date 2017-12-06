Возбуждено уголовное дело.

В Югре возбуждено уголовное дело по факту массового заражения гепатитом в больнице. В числе пострадавших - девять человек. Все они проходили процедуру очищения крови в медучреждении Урая в разное время с 2013-го по 2016 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что круг виновных по уголовному делу, возбужденному по статье "Халатность", еще не определен. Чтобы установить связь между действиями медработников и приобретением заболевания пациентами больницы, назначены криминалистические экспертизы.