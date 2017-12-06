Расследование близится к завершению.

Бывшему руководителю управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Рустаму Садыбалдину предъявили обвинение в превышении полномочий при покупке жилья для сирот. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2014 году Садыбалдин заключил договоры на покупку двух помещений в Кунашаке на сумму более 1,6 миллиона рублей. Помещения принадлежали организации, которая представляла интересы близкой родственницы экс-чиновника. Они были непригодны для проживания из-за отсутствия системы вентиляции и горячего водоснабжения. Несмотря на такие условия, помещения передали детям-сиротам.

Расследование дела находится в завершающей стадии.

Следует напомнить, что ранее за "развалюхи" для сирот был осужден экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров. Его отправили в колонию строгого режима на 9 лет.

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