В котором тяжело пострадала женщина.

Ревдинский горсуд вынес приговор автоледи, по вине которой в ДТП тяжелые травмы получила сотрудница психбольницы. Женщине назначили два года условно с испытательным сроком два года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла в апреле 2017 года на автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово. Пьяная бесправница начала разворачиваться на дороге, но не справилась с управлением и врезалась в "буханку" УАЗ, которая перевозила сотрудников психбольницы. Одна из пассажирок получила перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.