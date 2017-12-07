Они смотрели детское порно.

В Великобритании задержали двух мужчин, которые смотрели детское порно через специальное приложение, пишет The Daily Mail.

Помимо задержанных в видеоконфереции принимали участие еще 50 человек. Все они регулярно смотрели видео с насилием несовершеннолетних и часто обсуждали возможность заставить кого-нибудь заниматься сексом.

В телефоне одного из задержанных также обнаружили снимки обнаженных детей и ролики с изнасилованием.

Как выяснилось, сообщество педофилов пользовалось сервисом, предназначенным для тайных групповых видеозвонков. При этом несколько раз был показан прямой эфир, передает "Уралинформбюро".